Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Hasbro: des résultats trimestriels inférieurs aux objectifs information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 14:21

(CercleFinance.com) - Hasbro a présenté jeudi des résultats de quatrième trimestre inférieurs à ses propres objectifs, notamment pénalisés par d'importantes charges liées à sa nouvelle orientation stratégique.



Le fabricant américain de jeux et de jouets indique avoir essuyé sur son quatrième trimestre une perte opérationnelle de 125,7 millions de dollars sur la base d'un chiffre d'affaires en baisse de 17% à 1,68 milliard de dollars.



Le groupe de Pawtucket (Rhode Island) explique avoir dû passer pour plus de 228 millions de dollars de charges et provisions pour dépréciation dues à sa stratégie 'Blueprint 2.0' qui consiste à se concentrer sur un nombre réduit de marques fortes.



Pour ce qui concerne 2023, Hasbro a déclaré viser un bénéfice par action (BPA) compris entre 4,45 et 4,55 dollars, alors que le consensus visait jusqu'ici un BPA de 4,88 dollars.



Malgré ces performances et ces prévisions décevantes, le titre était indiqué en hausse de 1% jeudi matin à un peu plus d'une heure de l'ouverture de Wall Street.