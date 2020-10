Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro : départ du COO au printemps prochain Cercle Finance • 08/10/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Hasbro annonce que John Frascotti va quitter son poste actuel de directeur opérationnel (COO) à l'issue de son contrat, le 31 mars prochain, mais restera ensuite conseiller spécial auprès du directeur général (CEO) Brian Goldner jusqu'au 1er avril 2022. John Frascotti a rejoint le groupe de jeux et de jouets en 2008 en tant que directeur du marketing, puis a pris les fonctions de COO en 2018. Il quittera en outre le conseil d'administration de Hasbro à l'issue de l'assemblée générale de mai 2021.

