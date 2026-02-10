Hasbro : croissance du chiffre d'affaires inférieure aux estimations dans un contexte de restriction des achats de jouets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur financier au paragraphe 4, détails aux paragraphes 5 et 10)

Le fabricant de Play-Doh Hasbro

HAS.O a prévu mardi une croissance de son chiffre d'affaires annuel inférieure aux estimations de Wall Street, même après avoir publié un bon trimestre pour les fêtes de fin d'année, car les consommateurs hésitent toujours à dépenser pour des articles non essentiels.

Plusieurs entreprises tournées vers la consommation ont signalé la tiédeur des dépenses sur des articles discrétionnaires tels que les jouets, l'électronique et l'habillement, car les consommateurs à revenu faible ou moyen restent sous la pression de la hausse des prix des produits liée aux droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump.

Hasbro a toutefois réussi à dépasser les estimations de revenus du quatrième trimestre, car les gens ont étiré leur budget pour acheter des cadeaux à leurs proches pendant les vacances.

"Le chiffre d'affaires de 2025 a reflété une solide exécution opérationnelle, grâce aux progrès réalisés dans le cadre de nos initiatives de transformation et de réduction des coûts. Wizards s'est distingué, grâce à un chiffre d'affaires MAGIC record", a déclaré la directrice financière Gina Goetter.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de "Magic: The Gathering", un segment de jeux numériques, a plus que doublé, alors qu'il avait baissé de 19 % l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total de la société s'est élevé à 1,45 milliard de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,26 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"La concurrence est forte dans l'industrie du jouet et la demande a été stable mais faible ces dernières années. Nous nous attendons à de légères augmentations de prix pour les marques les plus fortes de l'entreprise", a déclaré Zachary Warring, analyste chez CFRA Research.

Hasbro a déclaré un bénéfice de 1,41 dollar par action, contre une perte de 25 cents par action il y a un an.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 1,51 dollar par action au quatrième trimestre, contre des estimations de 96 cents.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché après que Hasbro ait également annoncé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars mardi.

Hasbro s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 3 à 5 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 5,16 %.