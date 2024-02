Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hasbro: consensus raté au 4ème trimestre, l'action décroche information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Le fabricant de jouets Hasbro a dévoilé mardi des résultats très inférieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre et s'est montré prudent pour son exercice 2024.



Le groupe américain a vu son chiffre d'affaires chuter de 23% sur les trois derniers mois de l'année, ce qui l'a conduit à essuyer une perte opérationnelle de près de 1,2 milliard de dollars en tenant compte de dépréciations d'actifs et de provisions sur ses stocks.



A 0,38 dollar par action, le bénéfice par action (BPA) net ajusté s'inscrit très en-dessous du consensus qui s'était établi à 0,66 dollar.



Pour 2024, Hasbro indique attendre une baisse de 7% à 12% du chiffre d'affaires de ses jouets grand public, sa principale activité.



L'entreprise dit toutefois démarrer l'exercice 2024 avec un bilan assaini et une structure de coûts allégé, ce qui devrait lui permettre d'améliorer ses performances financières en 2024.



Hasbro dit désormais viser des économies de 750 millions de dollars par an d'ici à la fin 2025, contre 350-400 millions de dollars jusqu'ici.



En cotations avant-Bourse, le titre dévissait de plus de 10% mardi matin suite à cette publication.





Valeurs associées HASBRO INC NASDAQ 0.00%