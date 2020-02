Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro : BPA largement supérieur aux attentes Cercle Finance • 11/02/2020 à 13:24









(CercleFinance.com) - Hasbro publie un bénéfice net ajusté en repli de 3% à 164,8 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2019, soit un BPA de 1,24 dollar, dépassant de près d'une quarantaine de cents le consensus de marché. En dépit d'un effet de changes défavorable, les revenus du groupe de jouets et de jeux ont augmenté de 3% à 1,43 milliard de dollars, dopés par une demande vigoureuse pour ses produits liés à 'La Reine des Neiges II' et à 'Star Wars' de Disney. Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, Hasgro a dégagé un bénéfice net ajusté de 524,7 millions de dollars, soit 4,08 dollars par action, pour un chiffre d'affaires en croissance de 3% à 4,72 milliards (+5% hors effets de changes).

Valeurs associées HASBRO INC NASDAQ +1.16%