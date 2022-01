Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro: accord sur Star Wars et Indiana Jones avec Lucasfilm information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 16:30









(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé mercredi le renouvellement de son partenariat avec Lucasfilm pour continuer à produire des jouets Star Wars et créer de nouveaux produits tirés de la franchise Indiana Jones.



Le groupe de Pawtucket (Rhode Island) indique avoir été choisi par le studio de cinéma du groupe Disney pour continuer à concevoir des jeux et jouets inspirés des personnages de Star Wars, destinés aux fans de tous les âges.



Concernant la gamme Indiana Jones nouvellement créée, Hasbro prévoit de la commercialiser aux Etats-Unis l'an prochain, au moment de la sortie du cinquième film tiré de la franchise d'aventure.





