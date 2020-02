Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro : a prolongé son accord avec Disney Cercle Finance • 21/02/2020 à 18:25









(CercleFinance.com) - Hasbro a prolongé son accord avec Disney, un accord qui inclut les droits de fabrication de jouets et de jeux basés sur le personnage populaire 'Baby Yoda', a déclaré vendredi le fabricant américain de jouets. Hasbro et Disney ont annoncé le renouvellement des droits de Hasbro concernant les franchises Marvel et Star Wars. En vertu de l'accord de licence Marvel, Hasbro continuera de fabriquer des jouets et des jeux basés sur les 8000 personnages de Marvel, notamment Iron Man, Spider-Man, Captain America et Black Panther. L'accord de licence de Star Wars comprend les droits sur les jouets et les jeux basés sur les films de Star Wars, y compris le récent personnage préféré provenant de l'émission 'The Mandalorian', affectueusement surnommée 'Baby Yoda'. Les accords pluriannuels, dont les conditions financières n'ont pas été dévoilées, couvrent également tous les projets de films et de télévision de la plateforme de streaming de Disney +.

Valeurs associées HASBRO INC NASDAQ -9.01%