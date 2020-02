Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Harvey Weinstein reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol Reuters • 24/02/2020 à 17:56









NEW YORK, 24 février (Reuters) - Harvey Weinstein a été reconnu coupable lundi d'agression sexuelle et de viol par un tribunal new-yorkais et risque 25 ans de prison. L'ancien producteur de cinéma, longtemps considéré comme l'un des plus influents d'Hollywood, a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et de viol contre Jessica Mann, qui aspirait à devenir actrice, en 2013. Harvey Weinstein a été acquitté du chef d'accusation d'agression sexuelle avec violences ou menaces ("predatory sexual assault"), passible de la réclusion à perpétuité. Il avait plaidé non coupable et affirmait n'avoir eu que des relations sexuelles consenties. (Brendan Pierson, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.