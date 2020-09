Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Harvest : nomination d'une nouvelle CEO Cercle Finance • 07/09/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - Harvest, éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du patrimoine et de la finance, annonce ce lundi la nomination de Virginie Fauvel au poste de CEO. 'Cette nomination s'inscrit dans le processus de succession des fondateurs, entamé il y a dix-huit mois avec la prise de participation majoritaire dans le capital du fonds Five Arrows du groupe Rothschild&Co, les fondateurs ayant conservé une participation minoritaire', commente l'éditeur.

