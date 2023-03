Harvest acquiert la fintech Feefty

(AOF) - Harvest, spécialiste des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine, de l’information patrimoniale, financière et de la data, acquiert Feefty, (fintech spécialisée dans les produits structurés sur mesure et les outils liés). Avec cette acquisition, Harvest va permettre, aux professionnels et aux distributeurs désireux de développer un conseil à forte valeur ajoutée, de bénéficier d’une solution complète pour la gestion au quotidien des produits structurés.

Les solutions des deux entités seront connectées et permettront la construction, la souscription, le référencement et le suivi de performance des produits. Le closing aura lieu en avril 2023.

Feefty, fintech lancée il y 4 ans, simplifie l'accès aux produits structurés en connectant les acteurs du patrimoine, les émetteurs ainsi que les assureurs et dépositaires. La start-up a également développé un baromètre mensuel et un Label ESG dédié aux solutions structurées.