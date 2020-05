HARLEY DAVIDSON va rouvrir son usine de Milwaukee après le Memorial Day

(AOF) - Harley Davidson va relancer ses ligne de production à partir de la semaine prochaine. Selon un journal local de Milwaukee, d'où est originaire le fabricant de motos, l'usine de moteurs et de trains roulants va rouvrir complètement après le long weekend du Memorial Day. Celle-ci emploie environ 1 000 ouvriers, et avait dû fermé il y a deux mois en raison de la découverte d'un cas de coronavirus. Dans l'ensemble, les usines du groupe rouvriront par étapes, en respectant les protocoles sanitaires et pour la plupart en production réduite.

Depuis le début de la crise du covid-19, Harley Davidson doit également faire face à la chute des ventes de motos. Pour se relancer, le groupe a l'intention de réduire sa gamme de deux-roues, selon le Wall Street Journal. Le directeur des ventes, Beth Truett, aurait annoncé dans une note à ses employés que 70% des près de 700 revendeurs Harley du pays ne recevraient pas de nouvelles motos et que les stocks devraient diminuer de 65% d'ici la fin de l'année.

