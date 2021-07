Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Harley-Davidson : retour aux profits sur le 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 15:07









(CercleFinance.com) - Harley-Davidson publie au titre de son deuxième trimestre 2021 un BPA ajusté de 1,41 dollar, à comparer à une perte de 38 cents par action un an auparavant, pour des revenus qui se sont redressés de 77% à 1,53 milliard de dollars. Le groupe de Milwaukee explique que ses revenus de motos et produits associés ont grimpé principalement du fait d'un doublement des livraisons de gros, par rapport à un deuxième trimestre 2020 marqué par les fermetures liées à la pandémie.

Valeurs associées HARLEY-DAVIDSON AMEX 0.00% HARLEY-DAVIDSON NYSE -4.16%