Harley-Davidson : résultats du T2 impactés par le Covid-19

(CercleFinance.com) - Annoncés ce mardi, les résultats du groupe Harley-Davidson sont marqués par une perte par action de -35 cents au deuxième trimestre, contre un gain de 1,46 dollar à la même période un an plus tôt. Sur 6 mois, le résultat par action reste positif, à 16 cents. Il est néanmoins largement inférieur à celui du premier semestre 2019, qui s'élevait à 2,44 dollars. Le groupe américain a ainsi été lourdement frappé par la crise du coronavirus. Les incertitudes liées à cette dernière persistant - en particulier aux États-Unis -, le groupe précise ne pas formuler de prévisions pour le reste de l'année.

Valeurs associées HARLEY-DAVIDSON NYSE +0.65%