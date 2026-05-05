Harley-Davidson mise sur des modèles abordables et son réseau de concessionnaires dans le cadre de sa dernière tentative de redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nathan Gomes

Harley-Davidson HOG.N a présenté mardi une nouvelle stratégie axée sur les motos à prix abordables et son réseau de concessionnaires afin de soutenir ses volumes de vente, sous la houlette de son nouveau directeur général, Artie Starrs.

Le plan « Back to the Bricks » de la société vise à générer plus de 350 millions de dollars de bénéfice d'exploitation provenant de son activité moto d'ici 2027 et à réduire les coûts de plus de 150 millions de dollars, en mettant davantage l'accent sur les ventes de pièces et d'accessoires à forte marge.

Harley a annoncé qu'elle lancerait son modèle d'entrée de gamme de 440 cm3, la Sprint, et relancerait son modèle emblématique, la Sportster, tout en élargissant les options de personnalisation grâce à des modèles « vierges ».

« Nous envisageons la Sprint à un prix d’environ 6 000 dollars, avec une taille, une maniabilité, des caractéristiques et des avantages qui correspondent davantage à ce que recherchent certains jeunes motards », a déclaré le directeur général Artie Starrs à Reuters.

M. Starrs a ajouté que la nouvelle stratégie s'articulait autour de la mise à profit du réseau de concessionnaires Harley, dans le but d'améliorer la rentabilité de ces derniers et de mieux aligner les stocks sur la demande.

Ce recentrage intervient à un moment où l'inflation, la hausse des coûts d'emprunt et des prix de l'essence ont pesé sur le budget des ménages, pesant sur la demande de produits haut de gamme, tels que les motos.

Harley a annoncé une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, affectée par une baisse de la demande et les droits de douane.

LES DROITS DE DOUANE CONTINUENT DE PESER

Harley a déclaré s'attendre à des coûts liés aux droits de douane compris entre 75 et 90 millions de dollars en 2026, en baisse par rapport à son estimation précédente qui pouvait atteindre 105 millions de dollars.

M. Starrs a déclaré que les droits de douane constituaient toujours un frein pour l'entreprise, même s'ils étaient sous contrôle et que leur impact devrait s'atténuer au cours des prochains trimestres. L'entreprise a déclaré 45 millions de dollars de coûts liés aux droits de douane au premier trimestre.

Bien que Harley, dont le siège se trouve à Milwaukee, fabrique la plupart de ses produits principaux aux États-Unis, elle continue de subir la pression des droits de douane américains sur les importations de composants tels que les semi-conducteurs utilisés dans les motos modernes.

Elle s'approvisionne à hauteur d'environ 75 % auprès de fournisseurs américains.

La société a déclaré un bénéfice net de 25 millions de dollars, soit 22 cents par action, pour le premier trimestre, en baisse par rapport aux 133 millions de dollars, soit 1,07 dollar par action, enregistrés il y a un an. Les analystes avaient tablé sur un bénéfice de 27 cents, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel global a reculé de 12 % pour s'établir à environ 1,2 milliard de dollars.