Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Harley-Davidson: hausse de 5% du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 15:30









(CercleFinance.com) - Harley-Davidson annonce que son conseil d'administration a approuvé un dividende en numéraire de 0,1575 dollar par action pour le premier trimestre 2022, dividende payable le 18 mars prochain aux actionnaires qui seront inscrits en date du 28 février.



Ce dividende trimestriel s'inscrit en hausse de 5% par rapport à celui de 0,15 dollar versé en décembre dernier, au titre du quatrième trimestre 2021. Le fabricant de motos doit d'ailleurs dévoiler ses résultats au titre de cette période et de l'exercice 2021 ce 8 février.





Valeurs associées HARLEY-DAVIDSON AMEX 0.00% HARLEY-DAVIDSON NYSE +0.87%