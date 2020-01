Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Harley-Davidson : en-dessous des attentes au T4 Cercle Finance • 28/01/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du dernier trimestre d'Harley-Davidson sont marqués par un bénéfice par action de 9 cents en base ajustée. S'il est supérieur à celui de l'an passé à la même période (0 cent), le bénéfice par action est inférieur aux attentes des analystes, qui anticipaient 25 cents. Le fabricant de motos a par ailleurs fait état d'un bénéfice par action de 2,68 dollars pour l'ensemble de l'année 2019, contre 3,19 dollars un an plus tôt. Harley-Davidson a en outre fait état d'un chiffre d'affaires annuel de 5,36 milliards de dollars, contre 5,72 milliards en 2018.

Valeurs associées HARLEY-DAVIDSON NYSE -1.08%