Harley-Davidson dépasse ses estimations de chiffre d'affaires grâce à la demande de modèles de tourisme personnalisés

Harley-Davidson HOG.N a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, aidé par une forte demande pour ses modèles de tourisme personnalisés à forte marge, ce qui a fait grimper les actions du fabricant de motos de plus de 3% dans les échanges avant bourse.

Les consommateurs ont repensé leurs achats, ce qui a entraîné une baisse de la demande de véhicules de loisir aux États-Unis, les vents contraires inflationnistes et les droits de douane ajoutant à la pression.

Cependant, Harley a mis en œuvre plusieurs mesures de réduction des coûts et a tenté de progresser auprès de ses jeunes conducteurs, qui veulent des motos plus légères, plus efficaces et plus abordables.

Au fil des ans, Harley s'est appuyé sur ses clients plus âgés et plus fortunés pour stimuler les ventes de modèles personnalisés à plus forte marge, qui peuvent être adaptés aux préférences des acheteurs.

Au cours du dernier trimestre, la société a confirmé le lancement d'un modèle "Sprint" plus petit, destiné aux marchés américains et internationaux et dont le prix d'entrée visé est inférieur à 6 000 dollars.

Le nouveau directeur général de Harley, Artie Starrs, a déclaré que les ventes au détail étaient difficiles, ajoutant que l'entreprise avait "beaucoup de travail devant elle"

Elle doit également naviguer dans le large éventail de tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump sur les pièces et les importations de composants cruciaux tels que les semi-conducteurs.

La société a déclaré mardi qu'elle continuerait à ne pas communiquer ses prévisions annuelles, mais a signalé une charge tarifaire de 27 millions de dollars.

Toutefois, les petits modèles de Harley vendus sur les marchés étrangers sont généralement fabriqués dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est moins élevé afin de maintenir des prix compétitifs.

Son bénéfice trimestriel a atteint 377 millions de dollars, soit 3,10 dollars par action, contre 119 millions de dollars, soit 91 cents par action, un an plus tôt.

Les ventes de Harley pour les motos et les produits connexes ont augmenté de près de 23 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, pour atteindre 1,07 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à des ventes d'environ 1 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.