Harley-Davidson: départ de la directrice financière

(CercleFinance.com) - Harley-Davidson a fait part mercredi soir du départ de Gina Goetter de ses fonctions de directrice financière (CFO) -un poste qu'elle occupait depuis septembre 2020-, à partir du 28 avril prochain, pour suivre d'autres opportunités de carrière.



Elle va en effet rejoindre le groupe de jouets et de jeux Hasbro pour y occuper là aussi le poste de directrice financière, à compter du 18 mai, suite au départ à la retraite annoncé précédemment de Deborah Thomas.



David Viney succèdera à Gina Goetter comme CFO de Harley-Davidson à titre temporaire, tout en conservant les fonctions de trésorier qu'il exerce depuis juin dernier. Le constructeur de motos a lancé une recherche externe pour un CFO à titre permanent.





