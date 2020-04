Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Harley-Davidson : BPA trimestriel sous les attentes Cercle Finance • 28/04/2020 à 15:02









(CercleFinance.com) - Harley-Davidson publie au titre de son premier trimestre 2020 un BPA de 45 cents, en baisse de 44% en comparaison annuelle et manquant de cinq cents le consensus, pour des revenus en recul de près de 6% à 1,3 milliard de dollars. Le constructeur basé à Milwaukee (Wisconsin) a vu ses ventes de motos au détail se contracter de 17,7% en volume, à un peu plus de 40.400 motos, avec des reculs de 15,5% aux Etats-Unis et de 20,7% à l'international. 'Le Covid-19 a changé de façon radicale notre environnement d'activité', souligne son CEO Jochen Zeitz, ajoutant que Harley-Davidson met en oeuvre ses plans pour faire face à son impact et commencer à se redresser.

Valeurs associées HARLEY-DAVIDSON NYSE +16.60%