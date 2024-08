Hargreaves Lansdown accepte l’offre de rachat de CVC et du fonds souverain d’Abou Dabi

La plateforme d’investissement britannique Hargreaves Lansdown a accepté, vendredi 9 août, l’offre de rachat de 5,44 milliards de livres présentée par un consortium de sociétés de private equity composé de CVC, Platinum, une filiale du fonds souverain d’Abou Dabi, et Nordic Capital. L’offre a le soutien des fondateurs et principaux actionnaires de la plateforme Peter Hargreaves et Stephen Lansdown.

Les actionnaires de Hargreaves Lansdown obtiendront 1.140 pence par action, en numéraire. Le 8 août, l’action se négociait à 1.065,5 pence à la clôture du marché.

Cet accord intervient alors que la plateforme britannique avait rejeté une offre de rachat de 985 pence par action du consortium en mai. Ce refus avait été suivi par des négociations et de multiples reports des dates limites.

Le consortium a déclaré que l’offre du 9 août est définitive et qu’elle ne sera pas augmentée, à moins qu’une proposition concurrente émerge.

Plus de 150 milliards de livres d’actifs administrés

Fondée en 1981, Hargreaves Lansdown est l’une des principales plateformes d’investissement dédiées aux particuliers au Royaume-Uni. Elle a vu ses encours sous administration grandir de 10,2 milliards de livres au 30 juin 2007, date de son introduction à la Bourse de Londres, à 155,3 milliards de livres au 30 juin 2024. Ses clients actifs sont passés de 218.000 à près de 1,9 million sur la même période. Au premier semestre 2024, la société a engrangé des souscriptions nettes de 4,2 milliards de livre, selon ses derniers résultats, publiés également le 9 août.

Dernièrement, l’entreprise a vu sa réputation être ternie avec l’affaire Woodford. Hargreaves Lansdown est accusé par les plaignants d’avoir continué à recommander le fonds de la société de gestion de Neil Woodford jusqu’à sa suspension en 2019 tout en étant au courant des problématiques de liquidité et de diversification défaillantes du véhicule.

Le consortium de private equity auteur de l’offre d’acquisition estime que la plateforme britannique devrait bénéficier « de multiples vents favorables au cours de la prochaine décennie, sous l’effet de la responsabilité individuelle croissante en matière d'épargne, de la liberté des retraites, du vieillissement de la population, de la poursuite de la digitalisation de la gestion de patrimoine, de l’importance grandissante des données et des activités basées sur l’IA ». Dans le même temps, le marché de la vente directe aux consommateurs est appelé à devenir nettement plus compétitif, « sous l’effet conjugué de la sophistication croissante des concurrents établis, des avancées technologiques et de l’arrivée de nouveaux acteurs qui continueront à perturber le marché », nuance le consortium.

Dans ce contexte, les futurs actionnaires de Hargreaves estiment que l’entreprise a besoin d’une « transformation substantielle » afin d’accélérer sur ses objectifs envers ses clients. Ils comptent notamment réaliser des investissements dans la technologie.

Laurence Marchal