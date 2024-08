Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hannover Re: une nomination au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - Hannover Re a annoncé lundi, en marge de la publication de ses résultats semestriels, la promotion de Brona Magee, une cadre dirigeante de Scor, au sein de son comité exécutif.



Agée de 49 ans, Brona Magee assurera, aux côtés de Claude Chèvre, la responsabilité des activités de vie et de santé au sein de son équipe de direction.



Dans un communiqué, le groupe rappelle qu'elle s'occupait avec succès de sa branche de vie et de santé depuis avril 2023.



Elle succédera à compter du 1er janvier 2025 à Klaus Miller, âgé de 64 ans, qui conservera un rôle de consultant auprès du réassureur allemand suite à son départ.



Brona Magee, de nationalité irlandaise et titulaire et diplôme de l'Université de Dublin, avait été auparavant la directrice générale adjointe de Scor Global Life et fait partie du comité exécutif du groupe français.





