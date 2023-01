Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re: termine dans le rouge après l'analyse d'UBS information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 17:34









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en léger repli après l'analyse d'UBS.



Le bureau d'analyses dégrade sa recommandation sur Hannover Re de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours rehaussé de 161 à 182 euros, une nouvelle cible proche de son cours actuel, le broker mentionnant un 'surcroît de volatilité des résultats probablement ignoré'.



Dans le résumé de sa note, il pointe que sa dégradation de conseil, compte tenu de la surperformance du titre du réassureur allemand, le laisse se négocier au double de sa prime historique en termes de ratio P/E (cours sur BPA) par rapport au secteur.







Valeurs associées HANNOVER RUECK XETRA -0.11%