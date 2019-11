Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re : revoit à la hausse ses attentes pour 2019 Cercle Finance • 06/11/2019 à 11:54









(CercleFinance.com) - Le réassureur allemand Hannover Re a relevé son objectif de bénéfice sur l'année, citant 'une solide performance' en réassurance vie et santé. Le troisième plus grand réassureur du monde a ainsi fait état d'un bénéfice net de plus d'un milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 38,3%. Hannover Re vise désormais, pour l'année en cours, un bénéfice de plus de 1,25 milliard d'euros, à comparer à une prévision initiale de 1,1 milliard d'euros.

Valeurs associées HANNOVER RUECK XETRA -0.54%