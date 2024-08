Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hannover Re: résultats meilleurs que prévu au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 10:04









(CercleFinance.com) - Hannover Re a dévoilé lundi un bénéfice net en hausse de 21% au titre du premier semestre, supérieur aux attentes, et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.



Le numéro trois mondial de la réassurance derrière Munich Re et Swiss Re a annoncé avoir dégagé un profit net de 1,2 milliard d'euros, soit une progression de 21%, sur les six premiers mois de l'année.



Ses revenus bruts ont pour leur part augmenté de 5,2% à 12,9 milliards d'euros, dont une croissance de 6,1% à taux de change constants.



Le groupe allemand dit avoir dégagé un résultat net des investissements d'un milliard d'euros tout juste sur le semestre, contre 851 millions d'euros un an plus tôt, ce qui correspond à un retour sur investissement de 3,3%.



Son ratio combiné, un indicateur clé de la rentabilité de ses activités, s'est amélioré à 87,8%, contre 91,7% au premier semestre 2023, conformément à son objectif de moins de 89%.



Pour 2024, le groupe a confirmé son objectif d'un bénéfice annuel d'au moins 2,1 milliards d'euros cette année sur la base d'une croissance de ses revenus attendue à plus de 5% à changes constants.



En Bourse de Francfort, le titre Hannover Re gagnait plus de 5% dans le sillage de cette publication, signant la plus forte hausse de l'indice DAX.





Valeurs associées HANNOVER RUECK 227,80 EUR XETRA +5,41%