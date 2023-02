(AOF) - Hannover Re réalise un bénéfice net de 1,41 milliard d'euros en 2022 et prévoit une augmentation d'au moins 1,7 milliard d'euros en 2023. Les primes brutes émises ont augmenté de 12,7%, corrigées des effets de change, pour atteindre 33,3 milliards d'euros (27,8 milliards d'euros). Le résultat technique en réassurance dommages a été caractérisé par une charge de sinistres élevée. Le résultat de la réassurance vie et santé a été nettement supérieur aux attentes et au résultat de l'année précédente, malgré de nouvelles pertes liées à la pandémie.

Le retour sur investissement des actifs gérés en propre a atteint 3,2% et a donc été nettement supérieur à l'objectif de plus de 2,5%. Le rendement des fonds propres s'est établi à 14,1%.

En outre, les comptes consolidés de 2023 seront établis pour la première fois selon les nouvelles normes comptables (IFRS 17/9). Le chiffre d'affaires de la réassurance devrait croître d'au moins 5% à taux de change constant et le retour sur investissement des actifs gérés en propre devrait être d'au moins 2,4%.

Afin de tenir compte de la croissance du portefeuille de réassurance dommages et de l'augmentation des prévisions de sinistres liés aux catastrophes naturelles, Hannover Re a augmenté son budget de sinistres majeurs nets pour 2023 à 1,725 milliard d'euros (1,4 milliard d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.