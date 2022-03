Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re: le titre va rejoindre l'indice DAX information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - Qontigo a annoncé jeudi soir que Hannover Re rejoindrait le DAX, l'indice-phare de la Bourse de Francfort, à compter de la séance du 21 mars prochain, en remplacement de Siemens Energy.



L'action du spécialiste de la réassurance accuse un repli de 13% depuis le début de l'année, mais c'est un peu mieux que le recul annuel de 15% affiché par la filiale énergétique de Siemens, dont le cours de Bourse n'a jamais véritablement décollé depuis sa première cotation en septembre 2020.



Sa capitalisation boursière ressort aujourd'hui à 17,4 milliards d'euros, contre 14 milliards pour Siemens Energy.



Qontigo a également annoncé hier que Daimler Truck intégrerait lui aussi l'indice DAX le 21 mars, en remplacement de Beiersdorf.



Qontigo, créé en 2019 suite à la fusion d'Axioma, du DAX et du STOXX, fait partie du groupe Deutsche Börse.





