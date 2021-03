Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re : le résultat net dépasse les attentes en 2020 Cercle Finance • 11/03/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - La prime d'assurance brute de Hannover Re a augmenté de 9.6% entre 2019 et 2020 (ou +12% à taux de change fixes), s'établissant à 24.7 milliards d'euros, indique le géant des services de réassurance. Le résultat opérationnel (EBIT) 2020 s'est toutefois contracté de 34,5% à 1214,1 ME tandis que le résultat net du Groupe est en baisse de 31,2%, à 883.1 ME. Malgré cette baisse, Hannover Re annonce avoir surpassé ses prévisions de novembre qui tablaient sur un bénéfice de +800 ME. Ainsi, malgré ' des pertes considérables liées à la Covid-19 ', le groupe estime avoir généré cette année ' un solide bénéfice '. Le BPA s'élève d'ailleurs à 7,32 euros, soit mieux que le consensus. ' Afin de maximiser les opportunités commerciales disponibles, nous avons décidé d'omettre le versement d'un dividende spécial pour 2020 et d'augmenter légèrement le dividende ordinaire', a annoncé Jean-Jacques Henchoz, directeur général de Hannover Re. Par conséquent, un dividende de 4.5 euros par action sera proposé lors de la prochaine assemblée générale.

Valeurs associées HANNOVER RUECK XETRA +0.60%