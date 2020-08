Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re : le Covid a grevé le bénéfice semestriel Cercle Finance • 05/08/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - Hannover Re a annoncé mercredi une chute de 39% de son bénéfice net au premier semestre, conséquence d'un niveau élevé de demandes d'indemnisation liées à l'épidémie de Covid-19. Le réassureur allemand a indiqué que son bénéfice net ressortait à 402 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 663 millions un an auparavant. Dans son communiqué, le groupe indique avoir provisionné au cours du deuxième trimestre l'équivalent de 380 millions d'euros de pertes relatives à la pandémie de coronavirus. Au total, Hannover Re a constitué des provisions pour pertes de quelque 600 millions d'euros ayant trait au Covid au cours du premier semestre. Dans ces conditions, le groupe de réassurance s'est refusé à communiquer tout type de prévisions financières pour 2020. 'Il subsiste toujours un trop grand nombre d'incertitudes pour fournir une perspective de résultat pour l'ensemble de l'exercice', a justifié Jean-Jacques Henchoz, son directeur général. L'action était en baisse d'environ 1,5% mercredi à la Bourse de Francfort.

Valeurs associées HANNOVER RUECK XETRA -0.83%