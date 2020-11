Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re : le bénéfice net recule de 22% au 3e trimestre Cercle Finance • 04/11/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, Hannover Re enregistre un bénéfice net de 265,5 millions d'euros, en recul de 22% par rapport au 3e trimestre 2019. Le BPA s'élève à 2,2 euros sur la période. Au terme des neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net du réassureur allemand recule de 33,4%, à 667,8 millions d'euros. Hannover Re prévoit un bénéfice net supérieur à 800 millions d'euros pour l'année en cours. Le groupe anticipe un dividende ordinaire 2020 au niveau de l'année précédente, soit 4 euros par action. 'Si nous nous sentons très à l'aise avec nos prévisions 2020 basées sur nos réserves prudentes, les perspectives pour l'année à venir dépendent de la poursuite de la pandémie. L'évolution des prix de la réassurance nous donne néanmoins des raisons d'être optimiste', explique Jean-Jacques Henchoz, directeur général de Hannover Re. Le groupe anticipe pour l'instant un bénéfice net compris entre 1,15 et 1,25 milliard d'euros pour 2021.

Valeurs associées HANNOVER RUECK XETRA +1.75%