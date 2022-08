Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re: fait mieux que prévu au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 12:38









(CercleFinance.com) - Hannover Re a fait état jeudi d'un bénéfice de deuxième trimestre supérieur aux attentes, tout en évoquant un environnement de marché 'difficile'.



Sur les trois mois écoulés, le réassureur allemand a dégagé un bénéfice net de 385 millions d'euros, là où que les analystes anticipaient un profit de 343 millions.



Le groupe allemand dit avoir subi, sur les six premiers mois de l'année, des pertes de 850 millions d'euros liées à la guerre en Ukraine (316 millions d'euros), aux inondations en Australie (186 millions de dollars) et à la tempête Ylenia qui a frappé l'Europe centrale cet hiver (126 millions de dollars).



Son ratio combiné, indicateur clé de la rentabilité des activités d'assurance, est ressorti à 99%, bien au-dessus du niveau de à 96% visé pour la période 2021-2023.



Hannover Re a réaffirmé son objectif de dégager un bénéfice net compris entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros cette année, sur la base de primes brutes attendues en hausse de plus de 7,5%, hors effets de changes.



A la Bourse de Francfort, l'action du réassureur gagnait 1,5% en milieu de journée suite à la parution de ces chiffres.





