Hannover Re dans le rouge malgré des bénéfices meilleurs que prévu

(Zonebourse.com) - À contre-courant de la tendance à Francfort, Hannover Re perd 1,7%, à 288 EUR, à la suite de la publication de résultats à fin septembre supérieurs aux attentes en matière de bénéfices, mais avec un ratio de solvabilité nettement inférieur aux prévisions, selon KBW.

Hannover Re a vu son bénéfice net part du groupe augmenter de 6,9%, à 2,1 MdsEUR, et son résultat opérationnel (EBIT) progresser de 16,5%, à 2,9 MdsEUR, sur les neuf premiers mois de l'année, tandis que son rendement des fonds propres a atteint 21,1%.

"Notre engagement constant en faveur d'une souscription rigoureuse et notre modèle opérationnel rationalisé nous permettent de générer une croissance rentable dans toutes les phases du marché, particulièrement en réassurance dommages", explique son CEO, Clemens Jungsthöfel.

Le groupe souligne notamment que les sinistres majeurs en réassurance dommages se sont avérés nettement inférieurs aux prévisions, tandis que la réassurance vie et santé a affiché de bonnes performances et que le rendement des investissements a atteint 3,7%.

Selon KBW (Keefe, Bruyette & Woods), le réassureur allemand a publié un EBIT de 980 MEUR au 3e trimestre 2026, supérieur d'environ 8% au consensus de 907 MEUR, tandis que son bénéfice net de 695 MEUR a dépassé les attentes d'environ 9%.

D'après ce bureau d'analyse, la direction a manifestement continué à renforcer la prudence de ses provisions dans la branche dommages (P&C), le ratio combiné sous-jacent s'étant probablement établi légèrement en dessous de 80% sur le trimestre.

"En revanche, le ratio de solvabilité Solvabilité II ressort à 242%, nettement inférieur au consensus de 256%", note KBW, qui explique cet écart par une augmentation du capital de solvabilité requis (SCR), destinée à prendre en compte la croissance attendue l'année prochaine.

"La génération de capital opérationnel pourrait également avoir été inférieure à sa moyenne habituelle", ajoute KBW, qui maintient sa recommandation "performance de marché" sur le titre, avec un objectif de cours de 260 EUR.

Enfin, Hannover Re confirme prévoir un bénéfice net d'au moins 2,7 MdsEUR en 2026, "dans l'hypothèse où le coût des sinistres majeurs ne dépasse pas significativement le niveau attendu de 2,3 MdsEUR et où aucune perturbation imprévue ne survient sur les marchés de capitaux".

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