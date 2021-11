Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re : confirme ses prévisions de résultats 2021 information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Les primes brutes émises pour le Groupe ont augmenté de 12 % à 21,6 milliards d'euros au 30 septembre (19,3 milliards d'euros). A taux de change constants, la croissance atteint 14%. Les primes nettes acquises ont augmenté de 12 % à 17,6 milliards d'euros correspondant à une croissance de 14 % corrigée des effets de change. Le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté de 42 % à 1 281 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe s'améliore de 28 % sur les neuf premiers mois de l'année à 856 millions d'euros. Le bénéfice par action s'élève ainsi à 7,10 E (contre 5,54 E). Les attentes de Hannover Re sur 2021 concernant un résultat net du Groupe compris entre 1,15 milliard d'euros et 1,25 milliard d'euros pour l'exercice 2021 restent inchangées. Pour l'exercice 2022, Hannover Re anticipe un résultat net du Groupe de 1,4 milliard d'euros à 1,5 milliard d'euros.

Valeurs associées HANNOVER RUECK XETRA +0.96%