Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hang Seng (H-Kong) : replonge sous 15.000, nouveau + bas information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 10:43









(CercleFinance.com) - L'indice Hang Seng (bourse de Hong-Kong) replonge de -4%, sous 15.000, enfonce le récent plancher des 14.950 et inscrit un nouveau plus bas quasiment historique vers 14.770.

L'indice voit déjà sa capitalisation divisée par plus de 2 depuis le zénith des 31.000 de fin février 2021 et le ratio de Fibonacci induit un objectif de 13.800 par rapport au récent zénith des 22.220 du 27 juin dernier.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.