Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hang Seng (H-Kong) : -1%, retombe sur 18.000 information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 09:12









(CercleFinance.com) - Hang Seng (H-Kong) chute de -1% et retombe sur 18.000 (plancher du 12/09) : la dynamique court, moyen et long terme demeure négative (le Hang-Seng perd 9% depuis le 1er janvier) et un retracement du plancher annuel des 17.623 du 22 août semble plausible, l'indice pouvant tout aussi bien venir tester dans la foulée la base de son canal baissier vers 17.300.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.