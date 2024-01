Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hang Seng : -2,3% sous 15.000, au +bas depuis le 28/10/2022 information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - . La débandade se poursuit sur l'indice Hang Seng (-2,3%) qui vient de clôturer en dessous de 15.000.

L'indice phare aligne une 13ème séance de repli sur une série de 15, pour un repli cumulé de -12,3% depuis le 1er janvier et -50% exactement depuis le 21 janvier 2021.

Ce niveau des '15.000' coïncide avec une résistance qui remonte à 1997 mais le principal support moyen terme des 14.850 du 28/10/2022 a lui aussi été brièvement testé: c'est un point d'appui majeur qui pourrait occasionner un rebond vers le récent palier de soutien des 16.100, puis la résistance oblique qui gravite vers 17.135.





