Hanesbrands accepte un accord de 4,4 milliards de dollars de Gildan Activewear du Canada

Le fabricant américain de sous-vêtements Hanesbrands HBI.N a accepté d'être racheté par le canadien Gildan Activewear GIL.TO dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 4,4 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises mercredi.

Les actions de Hanesbrands ont chuté de 6 % dans les échanges avant bourse, après avoir bondi de 40 % le jour précédent, lorsque la nouvelle de l'opération a été annoncée pour la première fois.

Le Financial Times a été le premier à évoquer cette transaction potentielle mardi, suivi par d'autres médias, dont Reuters.

L'accord met fin à un chapitre turbulent pour Hanesbrands, marqué par des années de sous-investissement, un lourd endettement et une série d'acquisitions qui ont produit des résultats mitigés depuis qu'elle a été séparée du conglomérat Sara Lee en 2006.

Gildan paiera environ 6 dollars par action Hanesbrands, ce qui représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de lundi et implique une valeur des capitaux propresde 2,2 milliards de dollars.

Le rapprochement devrait permettre à Gildan de doubler son chiffre d'affaires et de renforcer sa position sur le marché en tirant parti de la forte présence de la marque Hanes dans le secteur des vêtements de sport, selon le communiqué.

Les ventes ont chuté au cours des trois dernières années en raison de la forte concurrence sur le marché des vêtements de sport et du ralentissement de la demande, mais les efforts de réduction des coûts et les améliorations de la chaîne d'approvisionnement ont permis d'augmenter les marges au cours de l'année écoulée.

L'action Hanesbrands a perdu 40 % de sa valeur depuis le début de l'année et a perdu environ 86 % de sa valeur depuis son record historique atteint en avril 2015, à la clôture de lundi.

La transaction devrait être finalisée à la fin de l'année 2025 ou au début de l'année 2026.