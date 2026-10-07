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Halozyme obtient une décision de justice visant à bloquer la commercialisation du Keytruda injectable de Merck sur certains marchés européens
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société biopharmaceutique Halozyme

HALO.O a annoncé mercredi qu'un tribunal néerlandais des brevets s'était prononcé en sa faveur dans son litige contre Merck MRK.N , ordonnant au laboratoire pharmaceutique de cesser la fabrication et la commercialisation du Keytruda injectable sur huit marchés européens.

Voici quelques détails:

* Halozyme a indiqué qu’un tribunal néerlandais spécialisé dans les brevets, situé à La Haye, avait conclu que Merck avait contrefait l’un de ses brevets portant sur la technologie MDASE, développée par Halozyme pour l’administration rapide et en grand volume de médicaments par voie sous-cutanée.

* Le tribunal a ordonné à Merck de cesser la production et la commercialisation du Keytruda injectable en Belgique, au Danemark, en France, en Irlande, en Italie, en Suède, en Suisse et aux Pays-Bas.

* Le laboratoire pharmaceutique comptait sur la version sous-cutanée du médicament, plus simple à utiliser et connue sous le nom de Keytruda SC, pour stimuler sa croissance, les brevets clés de sa version intraveineuse d'origine arrivant à expiration plus tard dans la décennie.

* Merck n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* "Nous sommes très heureux que le tribunal néerlandais ait reconnu la validité du brevet MDASE d’Halozyme et constaté la contrefaçon de celui-ci", a déclaré Mark Snyder, directeur juridique de la société.

* Halozyme a également poursuivi Merck pour contrefaçon de brevet aux États-Unis, alléguant que la formulation sous-cutanée de Keytruda enfreint 15 brevets déposés par Halozyme depuis 2011.

* La société a poursuivi Merck en Allemagne et s’est vu accorder une injonction préliminaire l’année dernière, empêchant ainsi Merck de commercialiser le Keytruda SC en Allemagne.

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