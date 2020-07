Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton : résultats trimestriels au-dessus des attentes Cercle Finance • 20/07/2020 à 13:13









(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net ajusté de 46 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, soit un profit de cinq cents par action, alors que les analystes craignaient en moyenne une perte de 12 cents par action. Le groupe parapétrolier a vu son profit opérationnel divisé par deux (-53%) par rapport au trimestre précédent, à 236 millions de dollars, pour des revenus en chute de 37% à 3,2 milliards (-17% à l'international et -57% en Amérique du Nord). 'Malgré les vents contraires de marché, la performance de marge de nos divisions et les 456 millions de dollars de free cash-flow positif montrent la rapidité et l'efficacité de nos mesures offensives sur les coûts', souligne son PDG Jeff Miller.

