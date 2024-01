Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Halliburton : rechute sur son plancher des 34,2$ du 12/12 information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - Plombé par le trou d'air sur le 'WTI' (-4,2%), Halliburton rechute de -4,6% (via un 'gap' de rupture sous 35,8$) sur son plancher des 34,2$ du 12/12.

En cas d'enfoncement, Halliburton pourrait s'en aller re-tester son plancher des 30$ du 23 mai 2023.





Valeurs associées HALLIBURTON NYSE -4.10%