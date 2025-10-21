Halliburton prévoit des économies annuelles de 400 millions de dollars, son bénéfice ayant dépassé les attentes grâce à la vigueur de l'Amérique du Nord

Halliburton HAL.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, soutenu par une activité pétrolière stable en Amérique du Nord et une demande d'équipements, et a déclaré que ses mesures de réduction des coûts devraient permettre d'économiser 400 millions de dollars par an.

Les actions de la société ont augmenté de 5,4 % dans les échanges de pré-marché, également aidées par un partenariat avec VoltaGrid pour fournir des solutions d'énergie distribuée pour les centres de données dans le monde entier, en commençant par le Moyen-Orient.

Le directeur général Jeff Miller a déclaré que Halliburton avait "réinitialisé" son plan d'investissement pour 2026, mis hors service les équipements peu performants et mis en œuvre des mesures de contrôle des coûts qui devraient permettre d'économiser 100 millions de dollars par trimestre.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Halliburton avait procédé à des suppressions d'emplois, alors qu'elle fait face à une hausse des coûts et à une période de baisse des prix et de volatilité.

Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment Amérique du Nord s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, un chiffre stable par rapport à l'année précédente, mais supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,17 milliards de dollars.

Halliburton a déclaré que les résultats ont été soutenus par une activité de stimulation accrue dans les terres américaines et au Canada, ainsi que par une augmentation des ventes d'outils de complétion et de l'activité de câblage dans le Golfe d'Amérique.

Alors que l'activité en Amérique du Nord reste stable, les dépenses internationales, longtemps considérées comme le prochain moteur de croissance, montrent des signes de reprise inégale, en particulier au Moyen-Orient.

Halliburton a annoncé une baisse de 8 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente au Moyen-Orient et en Asie.

La semaine dernière, son homologue SLB SLB.N a également dépassé les attentes grâce à la stabilité de la demande en Amérique du Nord, mais a indiqué qu'elle ne s'attendait pas à une reprise significative de l'activité de forage dans la région.

En juillet, la société a déclaré que son chiffre d'affaires international en 2025 devrait se contracter d'un pourcentage moyen à un chiffre par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la baisse de l'activité en Arabie saoudite et au Mexique.

Halliburton a déclaré un bénéfice ajusté de 58 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation des analystes de 50 cents, selon les données de LSEG.