Halliburton : marque une pause après quintuplement du cours

(CercleFinance.com) - Halliburton marque une pause (-5% vers 19,5$) après quintuplement du cours en 11 mois (entre 4,25$ et 22,2$): le titre dessine une sorte d'ébauche de tête/épaules (20,3$/22,15$/20,6$) avec une 'ligne de cou' vers 18,6$ et un ultime support vers 17,3$... à préserver en priorité.

Valeurs associées HALLIBURTON NYSE -4.63%