Halliburton: léger repli du bénéfice net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Halliburton publie un chiffre d'affaires de 5804 M$ au titre du 1er trimestre, en hausse de 2% par rapport à la même période il y a un an.



Dans le détail, l'activité a reculé de 1% dans la division Completion & Production (à 3373 M$) mais progressé de 7% dans le Drilling & Evaluation (à 2431 M$).



Le résultat opérationnel ressort à 987 M$, en hausse de 1%, tandis que le bénéfice net part du groupe s'établit à 606 M$ en repli de 7%. Le BPA ressort ainsi à 0,68$ contre 0,72$ un an auparavant.



'Au 1er trimestre, Halliburton a démontré son engagement en faveur du rendement offert aux actionnaires et a racheté pour 250 millions de dollars d'actions ordinaires, ce qui constitue un bon début d'année et un bon point de départ', a indiqué en substance Jeff Miller, président-directeur

