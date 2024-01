Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Halliburton: le BPA recule, mais dépasse les attentes information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Halliburton a dévoilé mardi des résultats meilleurs que prévu au titre de son quatrième trimestre, soutenus par la bonne tenue de ses activités au Moyen-Orient et en Asie.



Le numéro deux mondial des services pétroliers a dégagé un bénéfice net de 661 millions de dollars, soit 0,74 dollar par action, sur le trimestre écoulé, contre 716 millions, ou 0,79 dollar par titre, un an plus tôt.



En excluant les pertes liées à la dévaluation du peso argentin, le profit net serait ressorti à 769 millions de dollars, ou 0,86 dollar par titre, un chiffre supérieur au consensus de 0,80 dollar.



Le groupe de Houston indique avoir réalisé un chiffre d'affaires stable, à 5,7 milliards de dollars, cette fois un peu moins bon que ce prévoyaient les analystes (5,8 milliards).



Suite à ces performances, l'entreprise a décidé d'augmenter le montant de son dividende trimestre d'un cent, pour le porter à 17 cents par titre.



Suite à cette publication, le titre progressait de presque 2% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.



Schlumberger, le premier parapétrolier mondial, avait également publié vendredi dernier un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes, là aussi grâce à la bonne tenue de ses activités au Moyen-Orient.





