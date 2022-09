Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton: la cession des activités russes est bouclée information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 12:26









(CercleFinance.com) - Halliburton a annoncé jeudi soir la finalisation de la cession de ses activités en Russie à un groupe d'anciens salariés pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Le groupe américain de services pétroliers souligne qu'à la suite du transfert de ses actifs russes, l'entité cédée prendra le nom de BurService, une société désormais totalement indépendante de ses structures.



Halliburton précise qu'il ne conduira plus d'activités dans le pays suite à la conclusion de cette opération.





