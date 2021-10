Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton : hausse séquentielle du profit opérationnel information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Le groupe parapétrolier Halliburton publie un bénéfice net ajusté de 248 millions de dollars au titre du troisième trimestre 2021, soit 28 cents par action, et un profit opérationnel de 458 millions, en croissance de 6% par rapport au trimestre précédent. Toujours en rythme séquentiel, il a vu ses revenus progresser de 4% à 3,9 milliards de dollars, avec des hausses à la fois en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux, chaque division ayant en outre enregistré des marge solides. 'Les tensions structurelles mondiales sur les matières premières conduisent à une demande accrue pour nos services', explique le PDG Jeff Miller, qui juge Halliburton 'positionné de façon unique pour bénéficier de cet environnement en amélioration'.

