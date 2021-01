Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton : hausse séquentielle du BPA au 4e trimestre Cercle Finance • 19/01/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net ajusté en hausse de 60% en rythme séquentiel à 160 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, soit un profit de 18 cents par action, un BPA dépassant le consensus de marché. Le groupe parapétrolier a vu son profit opérationnel ajusté augmenter de 27% par rapport au trimestre précédent, à 350 millions de dollars, pour des revenus en croissance de 9% à 3,2 milliards, tirés par les activités en Amérique du Nord (+26%). 'Nous sommes optimistes quant à la dynamique d'activité observée en Amérique du Nord et nous nous attendons à ce que l'activité internationale touche le plancher au premier trimestre de cette année', commente son PDG Jeff Miller.

