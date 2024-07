Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Halliburton: hausse séquentielle de 5% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net de 709 millions de dollar au titre de son deuxième trimestre 2024, soit 0,80 dollar par action, à comparer à un BPA ajusté de 0,76 dollar sur les trois premiers mois de cette année.



Toujours en comparaison séquentielle, le fournisseur de produits et de services pour le secteur de l'énergie a vu son profit opérationnel s'accroitre de 5% à un milliard de dollars, pour des revenus stables à 5,8 milliards.



'Sur nos marchés internationaux, nous avons observé une forte demande pour les services d'Halliburton, des niveaux d'activité élevés et des tensions sur l'équipement dans tous les bassins majeurs', souligne son président et CEO Jeff Miller.





