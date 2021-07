Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton : hausse séquentielle de 37% du BPA Cercle Finance • 20/07/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net de 227 millions de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 26 cents par action, à comparer à un BPA de 19 cents le trimestre précédent. Toujours en rythme séquentiel, le profit opérationnel a augmenté de 17% à 434 millions. Le groupe parapétrolier a vu ses revenus progresser de 7% à 3,7 milliards de dollars, avec des améliorations à la fois pour l'Amérique du Nord et les marchés internationaux, chaque division ayant en outre enregistré des performances de marge solides.

Valeurs associées HALLIBURTON NYSE -3.54%