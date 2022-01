Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton: hausse du dividende avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Halliburton annonce que son conseil d'administration a décidé un relèvement de son dividende au titre du premier trimestre 2022, pour le fixer à 12 cents par action, avec une mise en paiement prévue en mars.



Sur les trois derniers mois de 2021, le groupe de services parapétroliers affiche un BPA ajusté de 36 cents par action, ainsi que des revenus en croissance de 32% en comparaison annuelle à un peu mois de 4,3 milliards de dollars.



'Nous nous attendons pleinement à ce que Halliburton accélère sa génération de cash-flow, renforce notre bilan et accroisse ses retours de trésorerie aux actionnaires au cours de ce cycle haussier', estime son PDG Jeff Miller.





