Halliburton: hausse de 84% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Halliburton publie au titre des trois premiers mois de 2022 un bénéfice net ajusté de 314 millions de dollars, soit 0,35 dollar par action, à comparer à un BPA ajusté de 0,19 dollar un an auparavant, et un bénéfice d'exploitation ajusté en croissance de 44% à 533 millions.



Les revenus totaux du groupe de services parapétroliers se sont accrus de 24% à 4,3 milliards de dollars, avec des progressions dans toutes les régions internationales ainsi qu'en Amérique du Nord qui 'démontre que ce cycle haussier pluriannuel est bien engagé'.



'Le soutien des prix des produits de base et le renforcement de la demande des clients par rapport à un marché des équipements presque épuisés devraient stimuler l'expansion des marges de la division achèvement et production', estime notamment la direction.





